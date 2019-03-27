’’الجوهرة ريزيدنس’’ تعلن عن حجز 50% من مشروعها السكني في جدة

الوئام-جدة

أعلنت شركة حمد وأحمد محمد المزيني العقارية عن اكتمال حجز 50٪ من الوحدات السكنية في مشروعها السكني “الجوهرة رزيدنس” في محافظة جدة، والذي يعد أحد مشاريع برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص ويضم 990 شقة سكنية “تحت الإنشاء.”

وكشف الرئيس التنفيذي لمشروع الجوهرة ريزيدنس المهندس إبراهيم البلوشي عن أن “الجوهرة رزيدنس” شهد إقبالاً كبيراً من المستفيدين لما يتميز المشروع بموقعه الحيوي على أرض وزارة الإسكان شمال مدينة جدة، حيث يقع بين طريق الحرمين وطريق المدينة شمال مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد، ومجاور لمدينة الملك عبدالله الرياضية, بالإضافة الى تصاميم ومساحات الوحدات السكنية المتنوعة التي تلبي رغبات المستفيدين، ما أدى إلى اكتمال حجز أكثر من 50% من وحدات المشروع في أقل من عشرون يوماً.

وأكد أن الإقبال الكبير على حجز الوحدات السكنية في المشروع يعكس الثقة التي تحظى بها هذه المشاريع، وتلبيتها لرغبات المواطنين المستفيدين من الخيارات السكنية التي يتم تقديمها عبر البرنامج، مضيفاً: ” يضم المشروع 33 برجاً سكنياً توفر 990 شقة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة لتلبية رغبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية في هذا المشروع، تصل مساحاتها إلى 232 متراً للشقة السكنية”، مؤكداً أن المشروع يراعي متطلبات جودة الحياة من خلال توفير مساحات مخصصة للحدائق العامة والمسطحات الخضراء وممرات المشاة في كافة ارجائه.

وأشار إلى أن موقع المشروع وتكامل البنية التحتية فيه من أرصفة وإنارة ووصول الخدمات العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وتصريف لمياه الأمطار ستساهم في سرعة إنجازه وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين خلال فترة لا تتجاوز العامين كحد أقصى، مؤكداً في الوقت ذاته مراعاة الشركة تنفيذه وفق أرقى المعايير المعتمدة، ووجود كافة الضمانات على جودة البناء والتشطيب في كافة وحداته ومرافقه.

يذكر أن مشروع الجوهرة ريزدنس يعد أحدث مشاريع برنامج سكني بالشراكة مع القطاع الخاص ويقع في شمال محافظة جدة، وتم توقيع عقد تنفيذه مؤخراً ليتم تسليمه للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني بعد اكتمال اجراءات حجزهم للوحدات السكنية المناسبة الموجودة في المشروع.