بعد اعتداء نيوزيلندا الإرهابي .. حظر المحتويات الداعمة للقومية البيضاء والانفصالية على فيسبوك و إنستجرام

الوئام-متابعات

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء أنها تعتزم حظر التعبيرات التي تدعم القومية البيضاء والانفصالية على منصاتها، بما في ذلك، انستجرام، قائلة إن هذه المفاهيم “مرتبطة بشكل عميق” بجماعات الكراهية المنظمة،وسيتم تنفيذ السياسة الجديدة الأسبوع المقبل.

ولم تربط الشركة هذا الإعلان بأي حدث معين، لكنه يأتي في أعقاب مذبحة

المسجدين في نيوزيلندا والتي ارتكبها شخص يؤمن بتفوق البيض.

وقد تمت إذاعة أجزاء من عملية إطلاق النار على الهواء مباشرة على موقع

فيسبوك وتعرضت الشركة لانتقادات لعدم التحرك سريعا لحذف مقطع الفيديو.

وقال بيان “خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أكدت محادثاتنا مع أعضاء المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء في العلاقات العرقية حول العالم

أن القومية البيضاء والانفصالية لا يمكن أن تنفصل عن تفوق البيض وجماعات

الكراهية المنظمة”.

وقالت فيسبوك إنها ستعمل بشكل أفضل من أجل”العثور على خطاب الكراهية وإزالته من منصاتنا”.