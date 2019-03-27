التعليقات: 0

الخارجية القطرية تحاول التنصل: بالتأكيد نحن لا ندعم الإخوان

الخارجية القطرية تحاول التنصل: بالتأكيد نحن لا ندعم الإخوان
weam.co/582333
الوئام - متابعات

في محاولة واضحة للتنصل من جماعة الإخوان، نفت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر دعم بلادها للجماعة بأي شكل من الأشكال.

ورمت الخاطر، الكرة في ملعب الولايات المتحدة عندما صرحت بأن واشنطن هي من دفعت الدوحة إلى إقامة علاقات مع حركة “حماس”.

وفي ردها على سؤال بمقابلة لموقع Al-Monitor بشأن العلاقات بين قطر وجماعة “الإخوان” المحظورة في مصر وحركة “حماس” والجماعات المرتبطة بهما في المنطقة، قالت الخاطر: “لا ندعم بالتأكيد “الإخوان”.

وبشأن العلاقات بين الدوحة و”حماس”، تنصلت الدبلوماسية القطرية تماما من الأمر قائلة إنه لم تكن هناك أي اتصالات تقريبا بينهما حتى تلقت قطر طلبا بهذا الخصوص من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن للتوسط في النزاع.

روابط ذات صلة

فضائح تنظيم الحمدين تتوالى.. “أموال الدم” فيلم أمريكي يكشف علاقة قطر الوطيدة بالتنظيمات الإرهابية

فضائح تنظيم الحمدين تتوالى.. “أموال الدم” فيلم أمريكي يكشف علاقة قطر الوطيدة بالتنظيمات الإرهابية

الجامعة العربية: الحوار مع إيران وتركيا مُعلق لحين توقفهما عن دعم الإرهاب

الجامعة العربية: الحوار مع إيران وتركيا مُعلق لحين توقفهما عن دعم الإرهاب

سلطان بن سحيم: سعدت في حضرة والدنا خادم الحرمين.. وقطر لا تغيب عن أشقائها وإن طال عبث الحمدين

سلطان بن سحيم: سعدت في حضرة والدنا خادم الحرمين.. وقطر لا تغيب عن أشقائها وإن طال عبث الحمدين

لقطة لن تشاهدها على الجزيرة.. نشيد الاحتلال يعزف في قطر

لقطة لن تشاهدها على الجزيرة.. نشيد الاحتلال يعزف في قطر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>