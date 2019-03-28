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ولي العهد يلتقي قائد الجيش الليبي ويستعرضان تطورات الأحداث في الساحة الليبية

ولي العهد يلتقي قائد الجيش الليبي ويستعرضان تطورات الأحداث في الساحة الليبية
weam.co/582336
الوئام - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وجرى خلال اللقاء، استعراض تطورات الأحداث في الساحة الليبية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار فيها.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

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