حملات مكثفة ومداهمة لمنع بيع حليب الإبل وإزالة الحظائر في مكة

مكة - الوئام - حجب العصيمي

نفذت بلدية محافظة بحرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالأمانة والدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة حملة على مباسط وحظائر بيع حليب الإبل على الطرقات، والتي تشكل خطرا على الصحة وذلك في ظل انعدام نظافة الأوعية والأدوات المستخدمة التي يتم بيع الحليب فيها ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية على هذا النشاط العشوائي وإيقافه، وإجبار المخالفين على إخلاء مواقعهم.

وضمن السياق ذاته واستمرارا للحملات السابقة، نفذت بلدية جنوب مكة الفرعية بالتعاون مع وحدات الذبح والدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة حملة رقابية على الإبل السائبة في الشوارع والمخططات السكنية للحفاظ على سلامة سالكي الطرق والحفاظ على الممتلكات العامة، وأسفر عن الحملة مصادرة عدد من الإبل السائبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وشددت الأمانة على ضرورة التقيّد بالأنظمة ومحاسبة المخالفين من ملاك الإبل والرعاة الذين يهددون البيئة بالتلوث والأمراض، مؤكدةً تكثيف الحملات الميدانية لرصد المخالفات والتجاوزات ، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.