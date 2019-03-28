إنذارات مبكرة من “الأرصاد”: أمطار مصحوبة برياح شديدة على 6 مناطق بينها الرياض

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة إنذارات مبكرة عن 6 مناطق في المملكة جازان، عسير، نجران والباحة والرياض والمنطقة الشرقية.

بداية تشهد منطقة الرياض نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، بما يحد من الرؤية الأفقية. وتشمل عفيف والدوادمي ووادي الدواسر والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل السودة وأبها وخميس مشيط والنماص وبيشة وتثليث والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ11.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة جازان هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتبدأ الساعة الـ11.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.

وتشهد نجران هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل بدر الجنوب ونجران وشرورة وحبونا والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل المخواة والباحة وبلجرشي والمندق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ11.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.

كما تشهد المنطقة الشرقية نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ما يحد من الرؤية الأفقية، وتشمل حفر الباطن والقيصومة والخفجي والنعيرية والدمام والظهران والجبيل والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.