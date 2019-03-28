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تشمل عسير والباحة

هطول امطار رعدية في الرياض والشرقية ونجران وجازان

هطول امطار رعدية في الرياض والشرقية ونجران وجازان
weam.co/582352
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض والشرقية ونجران وجازان وعسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية، و ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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