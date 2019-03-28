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تويتر طلبت من المستخدمين مراجعتها

«خدعة 2007» تجتاح تويتر.. والشركة تعلق بنصيحة

«خدعة 2007» تجتاح تويتر.. والشركة تعلق بنصيحة
weam.co/582359
متابعات- الوئام:

حذر موقع تويتر مستخدميه من الوقوع ضحية خدعة تدعو المستخدمين إلى تغيير تاريخ ميلادهم إلى عام 2007، وهو العام الذي شهد إطلاق تويتر رسميا، من أجل الحصول على مزايا ومكافآت.

وأغرت الخدعة كثيرا من المستخدمين بإمكانية الحصول على ألوان جديدة لحساباتهم على تويتر، أو حتى الحصول على مبالغ مالية بقيمة 20 دولار تقريبا، وفق ما ذكرت مواقع مختصة في التقنية.

وتسببت الخدعة بالفعل في إغلاق العديد من الحسابات على تويتر، حيث يشترط الموقع على مستخدمه أن يكون عمره أكثر من 13 سنة ليتمكن من فتح حساب.

وتغيير تاريخ الميلاد إلى عام 2007، يعني ببساطة إيقاف الحساب بشكل تلقائي.

ونصحت تويتر ضحايا الخدعة بالتواصل مع خدمة الدعم، وتقديم صور من مستندات رسمية لإعادة تفعيل حساباتهم.

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