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وجود روابط بين حملته الانتخابيّة وروسيا

ترامب: تحقيق مولر «خيانة عظمى»

ترامب: تحقيق مولر «خيانة عظمى»
weam.co/582361
واشنطن- الوئام:

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ التحقيق في وجود روابط بين حملته الانتخابيّة وروسيا هو “خيانة عظمى”.

وقال ترامب في حديث لقناة “فوكس نيوز” المفضّلة لديه “يجب ألّا نسمح أبداً بتكرار أعمال الخيانة العظمى هذه مع رئيس آخر. لقد كانت هذه محاولة للسّيطرة على حكومتنا وبلدنا، وهي عمليّة سيطرة غير شرعيّة”.

وخلُص تقرير المدّعي الخاصّ روبرت مولر، بحسب وزارة العدل، إلى عدم وجود أدلّة تُثبت تعاونًا أو تواطؤا بين فريق حملة ترامب وموسكو للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسيّة. لكنّ تقرير مولر قال إنّه “لا يُبرّئ” الرّئيس من تهمة “عرقلة سير العدالة” في هذه القضيّة.

واعتبر ترامب أنّه لو خضع رئيس ديموقراطي لتحقيق مماثل، لجاء ردّ الفعل عنيفًا “ولكان هناك 100 شخص في السجن اليوم، ولكان الأمر اعتُبر خيانةً عظمى، ولكانوا قبعوا في السجن بقيّة حياتهم”.

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