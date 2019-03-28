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في مجالات إدارية بمدينة الرياض

تفاصيل الوظائف الشاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

تفاصيل الوظائف الشاغرة في الهيئة العامة للأوقاف
weam.co/582362
الرياض- الوئام:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس .وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة حالياً هي:

أخصائي عقود ومنافسات :  شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 3 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.

أخصائي مشتريات:  شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 3 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.

أخصائي إدارة موردين :  شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 3 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.

أخصائي برامج تنموية:  شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 5 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:
http://careers.awqaf.gov.sa/jobs.php

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