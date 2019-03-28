تفاصيل الوظائف الشاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس .وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة حالياً هي:
أخصائي عقود ومنافسات : شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 3 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.
أخصائي مشتريات: شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 3 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.
أخصائي إدارة موردين : شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 3 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.
أخصائي برامج تنموية: شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 5 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.
وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:
http://careers.awqaf.gov.sa/jobs.php