تفاصيل الوظائف الشاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

الرياض- الوئام:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس .وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة حالياً هي:

أخصائي عقود ومنافسات : شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 3 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.

أخصائي مشتريات: شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 3 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.

أخصائي إدارة موردين : شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 3 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.

أخصائي برامج تنموية: شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 5 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

http://careers.awqaf.gov.sa/jobs.php