وظائف شاغرة للرجال والنساء بمستشفى قوى الأمن بالرياض

الرياض- الوئام:

أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عن حاجتها لشغل وظائف فنية وصحية شاغرة للرجال والنساء من حملة مختلف المؤهلات من السعوديين فقط. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطلوبة هي:

طبيب / طبيبة استشارية (عدة تخصصات)

طبيب / طبيبة نائب أول (عدة تخصصات)

طبيب / طبيبة نائب (عدة تخصصات)

طبيب / طبيبة مقيم (عدة تخصصات)

رئيس / رئيسة تمريض (عدة تخصصات)

مساعد / مساعدة مديرة إدارة التمريض (عدة تخصصات)

ممرض / ممرضة مسجلة

أخصائية تمريض أولى (قابلة)

أخصائي أولى علاج طبيعي

أخصائي أول مختبرات طبية

فني / فنية تخطيط مخ وأعصاب

فني / فنية موجات صوتية

فني / فنية تخطيط قلب

فني / فنية تقويم الأعضاء / الأجهزة الاصطناعية

أخصائي / أخصائية معالجة القدم

فني صيدلي

فني هندسي (تكييف، كهرباء، زراعي)

فني هندسي (سابك، دهان)

ناسخ طبي

ولن يتم النظر في أي طلب غير مستوفي لمتطلبات الوظيفة كما ان الوظائف تتطلب إجتياز الامتحانات المطلوبة والمقابلة الشخصية.

ومن ضمن الوثائق المطلوب إرفاقها عند التقديم السيرة الذاتية وصورة المؤهلات العلمية والعملية وصورة من إثبات الهوية للرجال والنساء ورخصة ممارسة المهنية سارية المفعول (للوظائف الصحية).

وللتقديم ترسل الوثائق المطلوبة أعلاه إلى البريد الإلكتروني: careers.sfh.med.sa

وذلك في موعد أقصاه اسبوعين من تاريخه.