تفاصيل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بوزارة الطاقة

الرياض- الوئام:

أعلنت وكالة الوزارة للثروة المعدنية للمواطنين والمواطنات حاملي الدرجات العلمية ولديهم التخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) وعلى الراغبين التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية : www.mcs.gov.sa

وقالت أن الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة : خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) والاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة ويشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السابعة .

وجميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة اكثر من (متقدم/ــه) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

وستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات ، او عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح مؤكدة أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية) .

ولمزيد من التفاصيل والتقديم على الرابط التالي:

https://www.dmmr.gov.sa/mop/pages/careersads.aspx