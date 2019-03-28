أمريكا تحتضن «ديربي» مدريد الأول في الموسم المقبل

مدريد- الوئام:

سيشهد ملعب ميتلايف ستاديوم بولاية نيو جيرسي الأمريكية “ديربي” العاصمة الإسبانية مدريد الأول في الموسم المقبل بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وذلك ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وستشهد هذه البطولة، التي تقام في مناطق عديدة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، مشاركة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، وآرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر إنجلترا، وإنتر ميلان ويوفنتوس وروما وميلان (إيطاليا)، وبايرن ميونخ (ألمانيا)، وبنفيكا (البرتغال)، وشيفاس غوادالاخارا (المكسيك).

ووفقاً للقرعة التي أقيمت اليوم في نيويورك الأربعاء، سيفتتح الأتلتي مبارياته أمام غوادالاخارا المكسيكي 23 يونيو ثم يواجه بعدها جار اللدود الملكي، قبل أن يختتم مواجهاته في العاصمة السويدية ستوكهولم أمام “البيانكونيري”.

أما الميرينغي، فسيقص شريط المباريات أمام البايرن، ثم بعدها بثلاثة أيام سيواجه آرسنال، قبل أن ينهي مشاركته بدربي مدريد.

وسيتم تحديد الفائز بهذه البطولة من خلال عدد النقاط، حيث يحصل الفائز على 3 نقاط، وفي حالة التعادل ومن ثم اللجوء لركلات الترجيح، فسيحصل الفائز على نقطتين، والخاسر على نقطة.

وستكون نسخة الموسم المقبل هي السابعة التي شارك فيها الريال، بينما هي الثالثة لـ”الروخيبلانكوس”.