الرياض - الوئام:

يستضيف فريق الأهلي، اليوم، نظيره فريق الرائد، ضمن مباريات الأسبوع الـ 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة الأهلي والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، ويدخل مباراة اليوم، آملا في تحقيق نتيجة إيجابية، ومزاحمة فريق التعاون، صاحب المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

مشاهدة مباراة الأهلي والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

في حين يقع فريق الرائد في المركز العاشر بريد 28 نقطة، حصدها في 24 لقاء، فاز في 7 منها، وتعادل في مثلها، وخسر 10 لقاءات، ويأمل في الصعود نحو المركز التاسع بديلا عن نادي الاتفاق، إذا حقق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

مشاهدة مباراة الأهلي والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

أجلت مباراة الراقي ضد الفيحاء في الأسبوع 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لخوض الأخضر كلاسيكو ذهاب نصف نهائي البطولة العربية ضد الهلال، والذي انتهى بانتصار الزعيم بهدف نظيف.

مشاهدة مباراة الأهلي والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

سيتواصل غياب المدافع الدولي معتز هوساوي أمام الرائد بداعي الإصابة، بالإضافة إلى جوزيف دي سوزا لنفس السبب، ولن يفتقد الراقي أي لاعب آخر بسسب الإيقاف.

مشاهدة مباراة الأهلي والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة اليوم كالتالي: محمد العويس

محمد عبد الشافي – باولو دياز – محمد آل فتيل – سعيد المولد

نوح الموسى – سلمان المؤشر – حسين المقهوي

دجانيني تفاريس – عمر السومة – نيكولا ستانسيو

مشاهدة مباراة الأهلي والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

بينما لن يغيب عن الرائد أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في اللقاء ضد الأهلي، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب بيسنيك هاسي لإختيار التشكيل الأمثل للمباراة.

مشاهدة مباراة الأهلي والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

وجاء التشكيل المتوقع لفريق الرائد للمباراة كالتالي:

عز الدين دوخة

عبد الله الشامخ – حسين الشويش – متعب المطلق – محمد عطوة

فرحان حساني – دانيال أمورا

صالح الشهري – مبوبو – سلطان فرحان

أحمد حمودان

مشاهدة مباراة الأهلي والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

المباراة: الأهلي أمام الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية – جدة

التوقيت: اليوم الموافق 28-3-2019 في تمام الساعة 8:40 بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة:

السعودية الرياضية HD1