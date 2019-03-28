رسميا.. سولشاير مديرا فنيا لمانشستر يونايتد لمدة 3 أعوام

وأبدى سولشاير سابقا، وبعد تحقيقه نتائج طيبة مع الشياطين الحمر، سعادته بعد أن تم تعيينه في منصب المدرب الدائم.

وكان أسطورة “الشياطين الحمر” أندي كول قد ناشد إدارة ناديه السابق، يوم أمس، بالتعاقد بشكل دائم مع سولشاير.

ورأى كول أن ما حققه سولشاير من انتصارات أمر كاف لتحويله إلى مدرب دائم، حيث قال في تصريحات صحفية:”لو كان الأمر بيدي لمنحته الوظيفة بشكل دائم”.

وأضاف:”جميعنا شاهدنا الوضع الذي كان عليه النادي قبل قدومه، ولم يتوقع أحد أن يفعل كل ذلك..لقد أعاد الروح للفريق مرة أخرى وساهم في تحسن النتائج بالوقت المناسب”.

ويستعد مانشستر يونايتد، صاحب المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 58 نقطة، لمواجهة قوية الأسبوع المقبل، باستضافة واتفورد على ملعب أولد ترافورد، بالجولة الحادية والثلاثين من البريميرليغ.