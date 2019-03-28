التعليقات: 0

وتسعير الإصدار في غضون إسبوعين

“أرامكو” تلتقي بمستثمري السندات الأسبوع المقبل قبل إصدار دولاري

“أرامكو” تلتقي بمستثمري السندات الأسبوع المقبل قبل إصدار دولاري
weam.co/582405
الوئام - وكالات

تبدأ أرامكو السعودية، لقاء مستثمري السندات، الأسبوع المقبل، قبل إصدار باكورة سنداتها الدولية، مما سيساعدها على الأرجح في تمويل شراء حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بقيمة 69.1 مليار دولار.

وامتنعت شركة النفط السعودية العملاقة عن التعليق لوكالة “رويترز”، لكنها صرحت، أمس الأربعاء، أنها اتفقت على شراء 70% في سابك، من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في إحدى أكبر الصفقات بقطاع الكيماويات على مستوى العالم.

وحسبما نقلت “رويترز” عن مصادر قالت إنها مطلعة، فمن المتوقع تسعير الإصدار المزمع في غضون أسبوعين بعد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري السندات.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال، في وقت سابق، إن حجم سندات أرامكو سيبلغ نحو عشرة مليارات دولار.

 

روابط ذات صلة

أرامكو السعودية تتفق مع الاستثمارات العامة للاستحواذ على حصته في سابك

أرامكو السعودية تتفق مع الاستثمارات العامة للاستحواذ على حصته في سابك

الفالح: الاجتماع القادم لـ”أوبك+” ينعقد في آخر يونيو المقبل بفيينا

الفالح: الاجتماع القادم لـ”أوبك+” ينعقد في آخر يونيو المقبل بفيينا

السعودية تطالب دول “أوبك+” بمواصلة خفض إنتاج النفط لاستعادة توازن السوق

السعودية تطالب دول “أوبك+” بمواصلة خفض إنتاج النفط لاستعادة توازن السوق

الفالح: متفائل باستمرار الالتزام باتفاق “أوبك+” لخفض المعروض

الفالح: متفائل باستمرار الالتزام باتفاق “أوبك+” لخفض المعروض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>