“أرامكو” تلتقي بمستثمري السندات الأسبوع المقبل قبل إصدار دولاري

الوئام - وكالات

تبدأ أرامكو السعودية، لقاء مستثمري السندات، الأسبوع المقبل، قبل إصدار باكورة سنداتها الدولية، مما سيساعدها على الأرجح في تمويل شراء حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بقيمة 69.1 مليار دولار.

وامتنعت شركة النفط السعودية العملاقة عن التعليق لوكالة “رويترز”، لكنها صرحت، أمس الأربعاء، أنها اتفقت على شراء 70% في سابك، من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في إحدى أكبر الصفقات بقطاع الكيماويات على مستوى العالم.

وحسبما نقلت “رويترز” عن مصادر قالت إنها مطلعة، فمن المتوقع تسعير الإصدار المزمع في غضون أسبوعين بعد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري السندات.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال، في وقت سابق، إن حجم سندات أرامكو سيبلغ نحو عشرة مليارات دولار.