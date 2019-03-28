وفاة الفريق صالح خصيفان مدير المباحث العامة سابقا

الرياض - الوئام:

توفي، صباح اليوم، المستشار بالديوان الملكي الفريق صالح خصيفان، مدير المباحث العامة سابقا، الذي أحيل إلى التقاعد بتاريخ 24-7-1423 بناء على طلبه.

وبعد تقاعده، جرى تعيين الفريق خصيفان مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وسبق أن تولى رئاسة المجلس الأعلى لكلية الملك فهد الأمنية، من تاريخ 14-1-1413، ورئيس لجنة الضباط العليا لقوى الأمن الداخلي، من التاريخ ذاته.

وكان الفريق صالح خصيفان تولى رئاسة المباحث العامة منذ 14-12-1406، وقبلها كان نائبا لمدير المباحث العامة منذ عام 1396، إلى عام 1406، كما تولى منصب مساعد المدير العام للمباحث للشؤون الإدارية منذ 1392 وحتى 1396.

وعين خصيفان، قائدا لمرور العاصمة المقدة، منذ عام 1378، وترقي بعدها بعامين فقط قائدا لقوة شرطة العاصمة، ثم مديرا لمباحث العامة المقدسة منذ 1385 وحتى 1392.