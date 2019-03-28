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“البيئة” تحظر صيد “الناجل” و”الطرادي” في هذا الموعد

“البيئة” تحظر صيد “الناجل” و”الطرادي” في هذا الموعد
weam.co/582421
واس- الوئام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظر صيد سمك “الناجل” و”الطرادي” على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، بدءًا من الإثنين 25 من رجب 1440 الموافق الأول من أبريل 2019م.

وأوضح مدير عام إدارة المصائد البحرية المهندس خالد الشايع، أنّ هدف الحظر، إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.

ودعا “الشايع”، الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد، للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدًا أنه من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.

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