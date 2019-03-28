إعلان نتائج القبول بجامعات المنطقة الغربية في هذا الموعد

مكة- الوئام- حجب العصيمي

حدد عمداء القبول والتسجيل بجامعات المنطقة الغربية، “تاريخ ٧/١١/١٤٤٠هـ، موعدًا لإعلان نتائج قبول الطلبة المستجدين للعام الدراسي القادم، وجرى التحديد خلال الاجتماع التنسيقي لعمداء القبول والتسجيل في جامعات المنطقة الغربية، والذي احتضنته جامعة أم القرى، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، صباح اليوم، بحضور ممثلي جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة طيبة، وجامعة الطائف، وجامعة جدة، وجامعة الباحة، وبحضور وكيل عمادة تقنية المعلومات بجامعة أم القرى للتعاملات الإلكترونية، الدكتور عاطف الحجيلي.

وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة أم القرى الدكتور عبدالرحمن الغامدي، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الجامعات المشاركة في تحديد آلية موحدة لعمليات القبول والتسجيل، وتوفير حلول تقنية عملية لإشكاليات عمليات التسجيل، لتسهيل عملية قبول الطلبة المستجدين بسلاسة وشفافية واضحة.

وتم خلال الاجتماع، اقتراح عدد من المبادرات الفعالة لتسريع الأعمال بين العمادات، وتفعيل آلية للاتصال بين الجامعات المعنية لتحديث بيانات الطلبة المقبولين والمنسحبين بشكل يومي، إضافة إلى اقتراح إقامة ورش عمل خاصة بالقبول والتسجيل بين الجامعات المعنية، للخروج بأفكار ومبادرات عملية تساهم في تطوير عمليات القبول والتسجيل، بالإضافة إلى عمل زيارات تبادلية بين الجامعات لتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة.