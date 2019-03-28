“التعاون الإسلامي” تندد بشدة بالهجوم الإرهابي في مقديشو

واس- الوئام

ندّدت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع، اليوم الخميس، في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى، وإصابة عدد آخر من الأبرياء.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تعازيه لأسر الضحايا، وللصومال حكومةً وشعبًا، متمنيًا عاجل الشفـاء للمصابين.

وأكد الأمين العام، موقف المنظمة الداعم للحكومة الصومالية في جهودها المخلصة لمكافحة الإرهاب، وعلى موقف المنظمة المبدئي المناهض لجميع أشكال الإرهاب والتطرف اللذين باتا يُشكلان خطرًا محدقًا على الدول الأعضاء، وعلى السلم والأمن الدوليين بشكل عام، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الشراكة العالمية من أجل التصدي لخطر الإرهاب.