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“الزايدي” تدشن “السينما التعليمية” و”مدرستي لايف” بإحدى مدارس الطائف

“الزايدي” تدشن “السينما التعليمية” و”مدرستي لايف” بإحدى مدارس الطائف
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الطائف- الوئام- عبدالله العازمي
دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بالطائف مها بنت طاهر الزايدي، اليوم الخميس، مبادرة “مدرستي لايف” و”السينما التعليمية” في الإبتدائبه السابعة بالحوية، بحضور مديرة مكتب الحوية زها الخماش، ومديرة مكتب غرب حياة القرشي، ومديرة المدرسة نوف العتيبي، وعدد من القيادات والمشرفات.
وتابعت المساعدة خلال زيارتها، تفعيل المدرسة مهرجان “الورد الطائفي 15″، وتدريب الطالبات على استخدام اللغة الصينية، كما اطلعت على الحملة التنفيذية التوعوية “قبلنا التحدي”، والتي أطلقتها وحدة الشراكة المجتمعية مع الأسرة والمجتمع “ارتقاء” بنات، بحضور ومتابعة مديرة الوحدة أمل الخالدي.
وفي الختام، تم تكريم أولياء الأمور المشاركات في الورش، كما وجهت “الزايدي”، الشكر والتقدير لقائدة المدرسة ومنسوباتها على جهودهن المبذولة، متمنية لهن مزيدًا من التوفيق.

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