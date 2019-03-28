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بلدية غرب الدمام تزور 4480 منشأة وتتلف 53 طن مواد غذائية خلال نصف عام

بلدية غرب الدمام تزور 4480 منشأة وتتلف 53 طن مواد غذائية خلال نصف عام
weam.co/582464
واس- الوئام

قامت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارتي “صحة البيئة” و”الأسواق”، خلال النصف الأول من هذا العام 1440 بزيارة 4480 محلًا، أسفرت عن توجيه إنذارات ورصد مخالفات وإغلاق 112 محلًا مخالفًا.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني، أن البلدية نفذت خلال الستة أشهر الماضية 4480 زيارة تفتيشية لمحلات الوجبات والمواد الغذائية، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية, وأسفرت عن توجيه 4146 إنذارًا، وتطبيق غرامات البلدية بواقع 8596 مخالفة، وإتلاف 53.820 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد “القحطاني”، استمرار البلدية في القيام بالحملات التفتيشية ومتابعة المحلات الغذائية التي تقدم المواد الغذائية للتأكد من مدى التزامها بالنظافة والتنسيق والترتيب والجودة، وأن البلدية ستطبق الأنظمة والقوانين على جميع المخالفين.

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