19 قتيلا جراء اندلاع حريق هائل داخل برج للشركات في دكا

وكالات- الوئام

أسفر حريق هائل شب في برج يضم شركات في دكا عاصمة بنغلادش، اليوم الخميس، عن مقتل 19 شخصا وإصابة العشرات، بحسب السلطات التي تخشى وجود عدد غير محدد من العاملين في المكان محاصرين بالنيران.

وصرح المسؤول في فرق الإطفاء خرشيد علم: “ارتفعت الحصيلة إلى 19 قتيلا”، مضيفا أنها مرشحة للارتفاع.

وقتل ستة أشخاص على الأقل بعد أن ألقوا بأنفسهم من المبنى المؤلف من 22 طابقًا وسط العاصمة هربًا من النيران.

وقال قائد شرطة دكا أسد الزمان مايا، إن 73 شخصًا نقلوا الى مستشفيات المدينة.

وقبل المساء، كانت تسمع صرخات استغاثة المحاصرين الذين أمكن مشاهدتهم يلوحون بأيديهم عبر نوافذ المبنى.

وفي وقت سابق، أظهرت صور نقلتها وسائل الإعلام ونشرت على مواقع التواصل العديد من الأشخاص يحاولون الهرب من ألسنة النيران عبر محاولة النزول عبر الواجهة الزجاجية ولا سيما عبر التعلق بالكابلات أو بأجهزة التكييف.

وظهر في فيديو شخص وهو يسقط لمسافة كبيرة لدى محاولته النزول من المبنى باستخدام كابل تلفزيون، ثم يرتطم بالأرض مثيراً صرخات ذعر بين الجموع المحتشدة في الشارع، ولم تعرف بعد أسباب الحريق.

وقال مسؤول كبير من رجال الإطفاء على الأرض: “نجحنا بمنع تمدد الحريق إلى المباني المجاورة، لا يمكننا الدخول إليه في الوقت الحالي، لذا لا نستطيع تأكيد وجود قتلى في الداخل”.

وانضمّت القوات الجوية والبحرية إلى رجال الإطفاء لمكافحة اللهب فيما حاولت مروحيات المساعدة في إطفاء الحريق.