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المحكمة الجزائية بالرياض تفرج مؤقتا عن ثلاثة من الموقفين

المحكمة الجزائية بالرياض تفرج مؤقتا عن ثلاثة من الموقفين
weam.co/582470
واس- الوئام

أعلنت المحكمة الجزائية بالرياض، الإفراج مؤقتًا عن ثلاثة من الموقفين المشار لهم في بيان النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ استنادًا للمادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بعد أن تقدموا بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة.

وأشارت المحكمة إلى أن الإفراج المؤقت تم بعد دراستها لطلباتهم التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة وارتأت الموافقة عليها وصدر بموجبه قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عنهم على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهم وحضورهم للجلسات المحاكمة مطلقي السراح لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نسب إليهم.

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