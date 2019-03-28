ارتفاع القروض العقارية 3 أضعاف خلال فبراير بسبب الدعم الحكومي

متابعات - الوئام

حققت القروض العقاري المقدمة للأفراد قفزة كبيرة خلال شهر فبراير 2019، حيث تجاوز حجم النمو 3 أضعاف مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، وبلغ معدل الإرتفاع في أعداد العقود التمويلية المقدمة للأفراد خلال هذا الشهر أكثر من 210 في المئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ شهد فبراير من العام 2019 توقيع 9736 عقد تمويلي جديد بقيمة تجاوزت 4.6 مليار ريال، يقابله 3143 عقد تمويلي بقيمة 2.079 مليار ريال، جميعها مقدمة من البنوك والشركات التمويلية.

وتوجهت الحكومة خلال الفترة الماضية إلى تفعيل عقود التمويل السكني المقدمة للأفراد بدعم من الدولة، حيث حقق شهر فبراير الماضي إرتفاعاً يصل إلى 1.7% مقارنة بشهر يناير من نفس العام، وأطلقت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية برنامجاً حكومياً متخصصاً لتوفير خيارات سكنية للمواطنين من بينها تسهيل عملية الحصول على التمويل بدعم من الدولة، عبر تقديم الدعم للمواطنين بتحمل الأرباح عن القروض العقارية، للمساهمة في رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.

وسجّل التمويل العقاري المقدم للأفراد خلال شهر فبراير الماضي بحسب تقرير صدر اليوم عن مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة قياسية في حجم التمويل بنحو 121 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2018م، وبذلك بلغ إجمالي حجم التمويل العقاري المقدم من البنوك السعودية والشركات التمويلية الأخرى، منذ بداية 2019م، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، نحو 9.4 مليار ريال، بإجمالي عدد عقود 19,314عقد تمويلي، وهو ما يعادل مجموع ما قُدم من تمويل عقاري خلال النصف الأول من العام الماضي 2018م، حيث وصلت العقود إلى نحو 20,059 عقد تمويلي.

هذا وتمثل عدد العقود المدعومة من قبل برامج الدعم السكني المقدمة من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية خلال فبراير 2019م نحو 84% من إجمالي عدد العقود المبرمة، بما يصل إلى 8,135 عقد تمويلي كما أن حوالي 77% من قيمة التمويل كانت عن طريق برامج الدعم السكني بما يمثل نحو 3.6 مليار ريال. مسجلة بذلك نسبة نمو تجاوزت 1%، مقارنة بالشهر الذي سبقه، يناير 2019م، والذي شهد تقديم عقود تمويلية مدعومة من الوزارة تجاوزت قيمتها 3,58 مليار ريال.

وأوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أن نحو 92 في المئة من القروض العقارية تم تقديمها عن طريق البنوك التجارية حيث بلغ عددها 9049 قرض، فيما تمثل حصة المؤسسات التمويلية ما يصل إلى 8 في المئة بعدد عقود يصل إلى 687 في حين كان عدد عقود التمويل العقاري للأفراد في فبراير 2018 المقدمة من البنوك والمؤسسات التمويلية الأخرى نحو 3143 عقد تمويلي منها 2959 عقد من البنوك و184 من شركات التمويل بقيمة إجمالية بلغت 2,079 مليار ريال.

يذكر أن مؤسسة النقد قد أشارت من خلال تقاريرها السابقة إلى أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بلغ في 2016م نحو 20,132 عقد بقيمة 14.9 مليار ريال، وفي 2017م قرابة 28,469 عقد بقيمة 18.9 مليار ريال، وفي 2018م وصلت إجمالي أعداد العقود 46,885 عقد، كما يمكن الإطلاع على كافة المعلومات من الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي أو عبر الضغط هنا.