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الكرملين: علاقات موسكو مع فنزويلا لا تشكل قلقا لواشنطن

الكرملين: علاقات موسكو مع فنزويلا لا تشكل قلقا لواشنطن
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وكالات- الوئام

دعا الكرملين، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يهتم بشؤونه بعدما طالب روسيا بمغادرة فنزويلا، مؤكدًا أن الخبراء الروس الذين وصلوا إلى كراكاس موجودون هناك في إطار تنفيذ عقود.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: “هناك التزامات بموجب عقود، عقود لتسليم أنواع من السلع.. لا نعتقد أن على دول أخرى أن تقلق بشأن علاقاتنا الثنائية”.

وأضاف: “لا نتدخل في أي شكل في الشؤون الداخلية لفنزويلا ونريد من الدول الأخرى أن تحتذي بنا وتترك للفنزويليين أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم”.

ووقعت روسيا وفنزويلا في 2011 اتفاق تعاون عسكري ينص على بيع أسلحة روسية لكراكاس.

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