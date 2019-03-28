“السديس” يستقبل أبناء شهداء الواجب وأبناء المتوفين من منسوبي التعليم

مكة - الوئام - حجب العصيمي:

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، أبناء شهداء الواجب وأبناء المتوفين من منسوبي التعليم بمكتبه بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين بمكة المكرمة.

وفي بداية اللقاء، ألقى الطالب خالد السواط من ثانوية الأنجاز الأهلية كلمة رحب فيها بالدكتور عبدالرحمن السديس على هذا اللقاء الأبوي وعلى هذه اللفته الإنسانية وشكره على استضافته للأبناء وشكر أعضاء الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وممثلي مكتب وفاء بتعليم مكة.

بعد ذلك ألقى السديس كلمة رحب فيها بالحضور وبأبناء مكتب وفاء، مؤكدا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على رعاية أبناء شهداء الواجب وتقديم لهم كافة الخدمات والامتيازات ، معرباً عن فخره بما قدمه آباؤهم الذين استشهدوا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

وأبان معاليه أن رئاسة شؤون الحرمين الشريفين ستقدم التسيهلات والخدمات لأبناء شهداء الواجب وذويهم وأسرهم وأكد إنشاء وحدة العناية بابن الشهيد وتكون له الأولوية في جميع الخدمات التي تقدمها الرئاسة التي تتضمن أداء مناسك العمرة ومناسك الحج والتوظيف المباشر بالإضافة إلى تنظيم مسابقة لحفظ القران وإيصال ماء زمزم إلى منازل ابناء شهداء الواجب.

بعد ذلك قدم السديس الهدايا العينية على الأبناء وتسليم كل طالب مبلغ مالي قدره ألف ريال.

ثم تسلم معاليه درع تذكاري بهذه المناسبة مقدم من مساعد مدير مكتب وفاء بتعليم مكة المكرمة عادل الغامدي، والتقاط الصور التذكارية مع الأبناء.