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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يصل تونس

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يصل تونس
weam.co/582483

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الجمهورية التونسية الشقيقة في زيارة رسمية، تلبية للدعوة الموجهة لمقامه الكريم من أخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، كما يرأس ـ رعاه الله ـ وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثلاثين.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في مقدمة مستقبليه – رعاه الله – بالمطار الرئاسي في العاصمة تونس، فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

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