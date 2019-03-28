الاقتصاد التركي يواصل الانهيار.. صندوق “الائتمان” يتوقف عن قبول طلبات

في دليل جديد على استمرار انهيار الاقتصاد التركي، قالت مصادر مصرفية لـ”رويترز”، إن صندوق ضمان الائتمان الذي تدعمه الخزانة التركية والمخصص لتحفيز الاقتصاد من خلال ضمان قروض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم سيتوقف عن قبول الطلبات الجديدة من غد الجمعة.

وقال الصندوق في رسالة بالبريد الالكتروني إلى البنوك، إنه أخطر البنوك بأنه لن يتلقى المزيد من الطلبات ضمن ثلاثة برامج للضمانات. وأضاف أن برنامجا رابعا أُغلق بالفعل أمام الطلبات.

واستخدمت ضمانات القروض التي تدعمها الخزانة على نطاق واسع بعد استحداث المشروع في 2017 لتعزيز الاقتصاد في أعقاب انقلاب عسكري فاشل، وهو ما ساهم في أكبر نمو للائتمان في السنوات القليلة الماضية.

وتطوير الاقتصاد حجز زاوية لحكم الرئيس رجب طيب اردوغان الذي مضى عليه 16 عاما والذي يعطي أولوية لنمو مرتفع ودعا مرارا إلى أسعار فائدة منخفضة لدعم الإقراض.

لكن الاقتصاد واجه صعوبات منذ العام الماضي عندما هوت الليرة بنسبة 30 في المئة أمام الدولار الأمريكي وهو ما ألحق ضررا بقدرة بعض الشركات على تسديد القروض مما دفعها إلى السعي لإعادة جدولة ديونها أو حمايتها من الدائنين.