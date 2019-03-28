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موظفون سودانيون: الحكومة أخذت مرتباتنا لمواجهة تكاليف قمع الاحتجاجات

موظفون سودانيون: الحكومة أخذت مرتباتنا لمواجهة تكاليف قمع الاحتجاجات
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تظاهر مئات السودانيين، اليوم، في عدد من الولايات من بينها العاصمة الخرطوم، فيما عملت الشرطة على تفريقها بالغاز المسيل للدموع، فضلا عن حملة اعتقالات وسط المتظاهرين وتقديمهم لمحاكمات فورية، وفق قانون الطوارئ.
وقال شهود إن المتظاهرين رددوا هتافات تطالب بإسقاط النظام وتنادي بالحرية.
وكان تجمع المهنيين السودانيين وهو تجمع نقابي غير رسمي، دعا إلى تظاهرات اليوم تضامنا مع الاطفال أطلق عليه “مواكب الحياة للأطفال”.
وقالت مصادر متطابقة أن الحكومة السودانية عمدت لاستقطاع جزء من مرتبات موظفي الدولة ومؤسساتها المختلفة، بما فيها القوات النظامية، لمقابلة المصروفات الخاصة برفع حالة الاستعداد وسط قواتها لـ100 %، فضلا عن استيراد الغاز المسيل للدموع لمواجهة التظاهرات.
وأكد موظفون تحدثوا لوكالة الأنباء الألمانية أنهم تفاجأوا الشهر الماضي باستقطاع جزء من مرتباتهم بحجج مختلفة، وتفاوتت الاستقطاعات بحسب موظفين بمواقع مختلفة بين 1 إلى 3 % من قيمة الراتب الشهري.

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