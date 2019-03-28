يتحمل الاستخدام المكثف 5 سنوات.. مرونة مذهلة لـ”جالاكسي فولد” (فيديو)

تستعد شركة “سامسونج” لطرح هاتفها الجديد القابل للطي “جالاكسي فولد” يوم 26 أبريل المقبل في أمريكا، وفي أوروبا يوم 3 مايو الذي يليه، قبل طرحه في سوق كوريا الجنوبية.

وأظهر مقطع فيديو من 34 ثانية، آلة تطوي الهاتف الذكي الذي ينثني ويُطْوَى بكل سلالة، وعند فرده، تبدو واجهة الجهاز مثل شاشة واحدة.

وبحسب “سامسونج”، فإن هاتف “غالاكسي فولد” يستطيع أن يتحمل 200 ألف مرة من الطي والبسط، وهذا يعني أنه يستطيع أن يصبر لخمس سنوات من الاستخدام المكثف، أي إذا جرى طيه 100 مرة في اليوم.

وتصل مساحة الشاشة في الهاتف إلى 7.3 بوصات، أي أنها قريبة من الكمبيوتر اللوحي “التابليت”، وإذا أردت أن تستخدم الجهاز بصيغة عادية، يمكن الاعتماد على الهاتف مطويا بشاشة من 4.6 بوصة.