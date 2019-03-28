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رئيس مجلس الشورى: نؤكد وقوفنا مع الشعب السوري وحقه في سلامة أراضيه ووحدتها واستقلالها

رئيس مجلس الشورى: نؤكد وقوفنا مع الشعب السوري وحقه في سلامة أراضيه ووحدتها واستقلالها
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قال عبدالله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك وولي عهده الأمين تولي الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية أهمية خاصة في المحافل الإقليمية والدولية، وتحتل القضية الفلسطينية جوهر اهتمامها.

وأضاف: “لا يزال يعاني أشقاؤنا في اليمن من عبث المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ولاتزال دولنا قائمة بواجبها الأخوي والإنساني في دعم الشرعية، وإعادة الأمل للشعب اليمني الشقيق، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في الأراضي اليمنية”.

وجدد إدانة المملكة للنظام الإيراني باحتلاله الجزر الإماراتية طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وحق دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الثابت فيها.

كما جدد إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، ولجميع أشكال وصور الإرهاب أياً كان مصدره.

وقال رئيس مجلس الشورى: “نؤكد وقوفنا مع الشعب السوري وحقه في سلامة أراضيه ووحدتها واستقلالها”.

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