الرياض- الوئام:

يبدو أن مواجهة الديربي التي تجمع الهلال والنصر اليوم الجمعة الموافق 29-3-2019 في قمة الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لن تكون هادئة في ظل الصراع الكبير بينهما على النقاط الثلاث.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي، برصيد 57 نقطة، متقدما بنقطتين فقط على النصر، صاحب المركز الثاني.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

وشهدت مباريات الفريقين معا منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي قبل 10 أعوام، وتحديداً بموسم 2008 – 2009، إثارة كبيرة.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

النصر يدخل اللقاء باحثاً عن فوز غائب أمام غريمه الهلال في الدوري منذ موسم 2014ـ 2015، وتحديدا منذ مايو 2015 عندما فاز بهدف نظيف.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

لم تحضر نتيجة التعادل السلبي في جميع مواجهات الفريقين في السنوات الـ 10 الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين، وبالتالي لم تغب الأهداف فيها، ولعب الفريقان 21 مواجهة حضر التعادل في 5 منها.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

ويرتفع كعب الهلال على النصر في دوري المحترفين بـ 11 فوزا، في المقابل نجح النصر في الفوز في 5 مواجهات فقط.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

وسجل الفريقان 60 هدفا في مواجهاتهما في الدوري السعودي للمحترفين، حيث أحرز الهلال37 هدفا، مقابل 23 للنصر.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

حقق الهلال أكبر فوز في موسم 2016ـ 2017، عندما تغلب على النصر بنتيجة 5-1، وشهدت مواجهتهما في إياب موسم 2013ـ 2014 أكبر عدد من الأهداف بمجموع 7 أهداف، حيث فاز الهلال 4 ـ3.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

واللقاء هو الوحيد الذي شهد هدفا بنيران صديقة، عندما سجل عمر هوساوي الهدف الأول للنصر في مرمى الهلال.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

يتربع محمد السهلاوي مهاجم النصر الحالي على قمة هدافي مواجهات الفريقين في دوري المحترفين السعودي بإجمالي 11هدفا سجلها في 9 مواجهات.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

وغاب السهلاوي عن التهديف في مواجهات الفريقين بعد آخر هدف سجله عام 2017 بعد أن تراجع مستواه في الفترة الماضية.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

ويقام الكلاسيكو السعودي، في أجواء مشحونة، يزيدها التراشق الإعلامي بين رئيسي الناديين مؤخرًا، فضلًا عن دور نتيجة المباراة في تحديد هوية بطل المسابقة بشكل كبير.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب البطولة برصيد 57 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن النصر صاحب الوصافة.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

ويدخل النصر، المباراة بصفوف مكتملة، بعد أن استعاد نجمه الدولي النيجيري أحمد موسى، قبل وقت مبكر من اللقاء،

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

كما سيكون الدولي المغربي نور الدين أمرابط، متاحًا لدخول التدريبات الجماعية للنصر قبل موقعة الهلال.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

أما الهلال استعاد نجمه البرازيلي كارلوس إدواردو، وشارك في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، في الوقت الذي يكثف الجهاز الطبي، محاولاته لتجهيز الظهير محمد البريك.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

وسيكون عبده عطيف وسلمان الفرج خارج حسابات المدير الفني للهلال، زوران ماميتش، حيث يواصل الثنائي برامجهما العلاجية والتأهيلية.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

ويمتلك الفريقان، هجومًا ناريًا، ولا ينافسهما في ذلك إلا فريق التعاون (53 هدفًا)، حيث يحتل الهلال صدارة الأندية الأكثر تهديفًا برصيد 56 هدفًا، مقابل 49 هدفًا للنصر.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

ويتمتع النصر، بامتلاك ماكينة الأهداف، عبد الرزاق حمد الله، الذي يتربع على قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 21 هدفًا.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

كما يتميز الفريقان بامتلاك خط دفاعي جيد، ويأتي النصر ثانيًا كأفضل دفاع بواقع 21 هدفًا، خلف الشباب (16 هدفًا)، أما الهلال اهتزت شباكه 24 مرة.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

ويتمتع الفريقان بتعدد مفاتيح اللعب، حيث يتمتع النصر بوجود جوليانو وأحمد موسى بانطلاقاته الصاروخية في العمق وعلى الأطراف، وكذلك الظهير سلطان الغنام الذي يشغل الجبهة اليمنى، فضلًا عن أدوار أمرابط الهجومية، وأمامهم القناص عبد الرزاق حمد الله.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

وعلى الجانب الهلالي، يملك الفريق الأزرق، كاريلو والبريك في اليمين، وسالم الدوسري والشهراني في اليسار، ومن العمق إدواردو ومحمد كنو، وفي المقدمة المهاجم المزعج الخطير بافيتيمبي جوميز.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

وحاول زوران ماميتش، المدير الفني للهلال، تحرير لاعبيه من الضغط، عقب التعادل أمام أحد، بقوله “مباراة الجمعة أمام النصر لن تحدد هوية البطل”، فيما اكتفى روي فيتوريا مدرب النصر، بالصمت ومتابعة مباراة الهلال وأحد، من مدرجات ملعب محيط الرعب.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

البطولة: كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)

المباراة: الهلال ضد النصر منافسات الجولة 25

الملعب: ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)

التوقيت: تقام مباراة الهلال ضد النصر اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 7:40 مساءً بتوقيت مصر ، الـ 8:40 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الـ 9:40 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة للمباراة:

من المقرر أن تنقل مباراة الهلال ضد النصر عبر قناتي KSA SPORT الرياضية بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس الحاصلان على حقوق النصر الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.