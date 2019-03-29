الخرطوم- الوئام:

يواجه نادي المريخ السوداني فريق النجم الساحلي التونسي، مساء اليوم الجمعة 29 مارس 2019، في لقاء الإياب من الدور قبل النهائي لبطولة كأس زايد 2019 للأندية العربية الأبطال، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الخرطوم، السابعة بتوقيت تونس.

مشاهدة مباراة المريخ السوداني والنجم الساحلي بث مباشر في كأس زايد للأندية الأبطال

وكانت نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت بسوسة هي فوز بطل تونس بنتيجة 1-0، لذا ليس أمام المريخ خيارات في مباراة الجمعة سوى تحقيق الفوز على الفريق التونسي والخصم القوي والعنيد.

مشاهدة مباراة المريخ السوداني والنجم الساحلي بث مباشر في كأس زايد للأندية الأبطال

من جهته، وجه رئيس نادي المريخ محمد الشيخ مدني، رسالة لجماهير النادي، حيث طالبهم بالحضور وبقوة لمباراة المريخ والنجم الساحلي الهامة

مشاهدة مباراة المريخ السوداني والنجم الساحلي بث مباشر في كأس زايد للأندية الأبطال

يشار إلى أن المريخ أستعد جيدا للمقابلة من خلال معسكر إعدادي خارجي أقامه بإثيوبيا، خاض خلاله العديد من المباريات الودية القوية.

مشاهدة مباراة المريخ السوداني والنجم الساحلي بث مباشر في كأس زايد للأندية الأبطال

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة البث المباشر لمباراة المريخ والنجم الساحلي التونسي على قناة مفتوحة مجانية، حيث ستذيع المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة، والتي يمكن مشاهدة بثها بصورة جيدة جدا من أي مكان في العالم.

مشاهدة مباراة المريخ السوداني والنجم الساحلي بث مباشر في كأس زايد للأندية الأبطال

وبخصوص حكم لقاء إياب قبل نهائي كأس زايد فسوف يدير المباراة تحكيميا الدولي الإماراتي سلطان عبد الرزاق المرزوقي، موعد بداية المباراة سيكون عند الساعة 7 مساء بتوقيت السودان، الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة المريخ السوداني والنجم الساحلي بث مباشر في كأس زايد للأندية الأبطال

موعد مباراة المريخ السوداني والنجم الساحلي في كأس زايد للأندية الأبطال

البطولة: كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019

المباراة: المريخ – السودان ضد النجم الساحلي – تونس نصف نهائي

الملعب: ملعب المريخ

المعلق محمد الشامسي

التوقيت: اليوم الجمعة الموافق 29-3-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات الساعة 7 مساء بتوقيت السودان.

القنوات الناقلة للمباراة:

أبوظبي الرياضية HD 1