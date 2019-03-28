بلومبيرج: أرامكو تعتزم طرح سندات بقيمة 10 مليارات دولار الأسبوع المقبل

الوئام-متابعات

قالت مصادر مطلعة إن شركة”أرامكو” ستطرح أول سندات دولية لها خلال

الأسبوع المقبل، بهدف جمع حوالي 10 مليارات دولار للمساهمة في تمويل صفقة استحواذها على حصة الأغلبية في شركة البتروكيماويات السعودية

العملاقة “سابك”.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خطوة طرح “أرامكو” لسندات دولية طال

انتظارها، لأنها ستفرض على الشركة فتح حساباتها وملفاتها أمام

المستثمرين الدوليين لأول مرة منذ تأميمها منذ حوالي 4 عقود.

كانت “أرامكو” وهي أكبر منتج للنفط في العالم، قد أعلنت أمس رسميا

استحواذها على 70% من أسهم “سابك” مقابل حوالي 70 مليار دولار.

وذكرت الشركة أنها وافقت على شراء أسهم “سابك” من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يمتلك الأخيرة، مقابل 4ر123 ريال للسهم الواحد لتصل القيمة الإجمالية للصفقة 125ر259 مليار ريال (1ر96 مليار دولار).

في الوقت نفسه، ذكرت “أرامكو” أنها لن تسعى لشراء الحصة المتبقية من

أسهم “سابك” البالغة 30% والتي يجري تداولها في البورصة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه تم اقتراح الصفقة في العام الماضي، بعد تأجيل خطة طرح حصة من أسهم “أرامكو” للاكتتاب العام، حيث تشير التقديرات إلى أن القيمة السوقية لهذه الشركة تبلغ تريليوني دولار.

في الوقت نفسه، فإن شراء “أرامكو” لحصة صندوق الاستثمارات العامة

السعودي في “سابك” سيوفر للصندوق السيولة النقدية التي كان ينتظرها من صفقة بيع حصة من أسهم “أرامكو” في الأسواق الدولية.

وتأمل “أرامكو” من خلال هذه الصفقة تقليل اعتمادها على إنتاج وبيع النفط

الخام والتوسع في أنشطة البتروكيماويات الأعلى ربحية.