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و الأردن

واشنطن توافق على عمل شركات أمريكية بمشاريع نووية في المملكة

واشنطن توافق على عمل شركات أمريكية بمشاريع نووية في المملكة
weam.co/582508
الوئام-متابعات

أعلن وزير الطاقة الاميركي ريك بيري الخميس أن ادارته أعطت الضوء الأخضر لشركات أميركية للعمل على ستة مشاريع نووية في السعودية.
وأكد بيري خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ أن ادارة ترامب وافقت على ستة طلبات للقيام بأعمال نووية أولية في السعودية ولمشروعين في الاردن.
وأفاد بيري بأن وزارة الطاقة وافقت على 37 من اصل 65 طلبا على الصعيد الدولي عام 2017، .
وأعرب لأعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفه من أنه إذا لم تكن الولايات المتحدة هي الشريك مع السعودية او الأردن “فسيذهبان الى روسيا والصين من أجل التقنية النووية المدنية”.

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