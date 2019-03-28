الرائد يقلب ظهر المجن على الأهلي ويدكه بخماسية

فاز الرائد على نظيره الأهلي، 5-4 في إطار مباريات الجولة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء الهدف الأول عبر محمد العمري في الدقيقة 5، وبعدها بدقيقة سجل صالح الشهري الهدف الثاني. وقلص مهند عسيري الفارق في الدقيقة 10، قبل أن يتعادل سلمان المؤشر للأهلي في الدقيقة 20.

وسجل تيسير الجاسم الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 27. ووقع مهند عسيري الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 53، لكن صالح الشهري سجل هدف التقليص في الدقيقة62.

وأضاف صالح الشهري الهدف الثالث له في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، قبل أن يعود ويسجل الهدف الرابع (سوبر هاتريك)، في الدقيقة 70.