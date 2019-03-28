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تكريم مواطن يشتري الصقور ويدعها حرة طليقة

تكريم مواطن يشتري الصقور ويدعها حرة طليقة
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كرّم نادي الصقور، اليوم، المواطن عبيد الرشيدي نظير مبادرته المتمثلة بشراء عدد من الصقور وإطلاقها في سبيل المحافظة على بيئة الصقور.

جاء التكريم إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور.

ورفع الرشيدي خلال تكريمه في مقر نادي الصقور بالرياض شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين المشرف على نادي الصقور – حفظهما الله – ، وسمو رئيس مجلس إدارة النادي على اهتمامهم بكل ما من شأنه الحفاظ على هواية الآباء والأجداد ، وحرصهم على رعاية المهتمين بهواية الصيد بالصقور في المملكة.

وقال الرشيدي: “إنني ومن خلال اهتمامي بالصقور رأيت أنه من الضروري المبادرة بشكل إيجابي في عالم الصقور من خلال إطلاقها في الأوقات التي تعود فيها إلى مواطنها الأصلية للتكاثر”.

ودعا الرشيدي الصقارين في المملكة ‘لى الإسهام بإطلاق الصقور خاصة القرانيس منها “التي يكون عمرها أكبر من عام”.

يذكر أن تفاصيل مبادرة الرشيدي تعود إلى أكثر من 5 سنوات حيث قام بشراء مجموعة من الصقور وأعاد إطلاقها على فترات متفاوتة.

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