عاجل .. عقوبات على إعلاميين رياضيين وقناة

صدر اتحاد الإعلام الرياضي عقوبات على إحدى القنوات وإعلاميين على خلفية تجاوزات .

وقد تم فرض غرامة مالية على إحدى القنوات الرياضية بعد إحالتها للجنة العقوبات بهيئة الإعلام المرئي والمسموع لما بدر من أحد ضيوف البرنامج من تجاوزات واتهامات غير مبررة،

كما تم إيقاف مذيعين رياضيين لتجاوزهما الطرح المهني

التحقيق مع صحفيين اثنيين على إثر تغريداتهما عبر منصة تويتر وإثارتهما للرأي العام

القرارات جاءت بناء على ما رفعته اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي

ويعود عدم إعلان الأسماء من قبل الإتحاد للقواعد الإجرائية القانونية التي اعتمدها مجلس الإدارة والتي لا تجيز التشهير ومن المقرر أن يناقش محلس الادارة في اجتماعه القادم تعديل اللائحة حيال إعلان العقوبات

اوكان اتحاد الاعلام الرياضي قد حدد 8 مهن تمنح لصاحبها بطاقته وتمكنه من مزاولة الاعلام الرياضي فيما ستكون القنوات مسؤولة بصورة مباشرة عن كل من هو خارج هذه المهن ويحق للاتحاد الرفع لهيئة الاعلام المرئي والمسموع لاتخاذ اجراءات صارمة ضد المتجاوزين

الاتحاد اطلق امس حزمة برامج تدريبية لتطوير الاعلام الرياضي وبدأ أمس الأربعاء فعليا التسجيل فيها حيث ستنطلق 10 برامج في 7 مناطق