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تسبق برياح نشطة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمعظم مناطق المملكة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمعظم مناطق المملكة
weam.co/582529
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تتهيأ الفرصة لهطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق الرياض ، الشرقية ، القصيم ، نجران, والحدود الشمالية وحائل ومرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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