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قابلة للاختراق من جانب بكين

بريطانيا تكشف عن مخاطر جديدة في هواوي

بريطانيا تكشف عن مخاطر جديدة في هواوي
weam.co/582535
لندن- الوئام:

كشف تقرير حكومي بريطاني أن بريطانيا حددت نقاطاً تمثل “مخاطر جديدة” و”مهمة” في العمليات الهندسية لدى شركة “هواوي” الصينية العملاقة للاتصالات.

وجاء في النتائج التي توصل إليها مجلس الإشراف على مركز تقييم الأمن السيبراني “تم تحديد مزيد من المشكلات الفنية المهمة في عمليات هواوي الهندسية من شأنها أن تطرح مخاطر جديدة في شبكات الاتصالات في المملكة المتحدة”.

وتقول واشنطن إن معدات هواوي المخصصة للجيل الخامس من الشبكات “5-جي” قابلة للاختراق من جانب بكين.

ورفعت “هواوي” دعوى على الولايات المتحدة التي منعتها من شراء منتجات وخدمات المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات.

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