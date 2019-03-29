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لحملة جميع المؤهلات

تفاصيل 346 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص

تفاصيل 346 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص
weam.co/582536
الرياض- الوئام:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفر 346 وظائف شاغرة للجنسين لحملة جميع المؤهلات وذلك بالتعاون مع عدد شركات القطاع الخاص.

وبحسب التفاصيل فإن الشركات التي أعلنت عن الوظائف هي :
شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية – شركة مجموعة السلام – شركة اني و داني التجارية – شركة متجر العطور – شركة حلويات تاوة التجارية.

شركة د. كيف القابضة – شركة ساند دنت  – شركة مجموعة السلام  – شركة د. كيف القابضة  – شركة فود مارك العربية المحدودة – شركة ساعاتي القابضة – شركة فود مارك العربية المحدودة – شركة سربال للحراسات الأمنية.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:
http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php

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