تفاصيل 346 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص

الرياض- الوئام:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفر 346 وظائف شاغرة للجنسين لحملة جميع المؤهلات وذلك بالتعاون مع عدد شركات القطاع الخاص.

وبحسب التفاصيل فإن الشركات التي أعلنت عن الوظائف هي :

شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية – شركة مجموعة السلام – شركة اني و داني التجارية – شركة متجر العطور – شركة حلويات تاوة التجارية.

شركة د. كيف القابضة – شركة ساند دنت – شركة مجموعة السلام – شركة د. كيف القابضة – شركة فود مارك العربية المحدودة – شركة ساعاتي القابضة – شركة فود مارك العربية المحدودة – شركة سربال للحراسات الأمنية.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php