تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الملك خالد

أبها- الوئام:

أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد عن رغبتها في التوظيف على وظائف صحية على برنامج التشغيل الذاتي ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات والتي سيتم التقديم عليها بمشيئة الله يوم 25 /07 /1440 هـ ولمدة خمسة أيام.

ومن ضمن الشروط العامة للوظائف الصحية على برنامج التشغيل الذاتي للمدينة الطبية بجامعة الملك خالد: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم لائقاً صحياً.

وجود شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبطاقة التسجيل سارية المفعول وألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.

أن يكون التقديم إلكترونياً عن طريق البريد الإلكتروني ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق والشهادات المطلوبة بصيغة pdf.

ولا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد الطلب مع ضرورة اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.

في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.

وعلى الراغبين التقدم لإحدى الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط إرسال CV والمرفقات المطلوبة خلال خمسة أيام من تاريخه على البريد الإلكتروني التالي: kkumc@kku.edu.sa