بالفيديو: انتشار الإدمان بصورة مخيفة أوساط الفتيات والشبان في نظام ولاية الفقيه

طهران- الوئام:

إرتفعت حصيلة الإدمان المثير للحيرة في إيران إلى أرقام مخيفة وتشير الإحصاءات التي يطرحها بعض المسؤولين الحكوميين أحياناً أن عدد المدمنين في إيران يبلغ نحو مليونين ونصف المليون، فيما تشير الإحصاءات غير الرسمية أحياناً إلى أكثر من 6 ملايين مدمن إذا اعتبرنا أن متوسط عدد أفراد عائلة إيرانية هو 5 أشخاص، فإن أكثر من 30 مليون شخص من سكان إيران يعانون من الإدمان.

ونشر موقع مجاهدي خلق الإيرانية تقريرا حول انتشار الادمان في نظام ولاية الفقيه في ايران أكد فيه انه وعلى الرغم من أن الناس يقضون ساعات للحصول على أرزاق في طابورالانتظار، وفي كل يوم يجب عليهم خسارة جزء أكبر من ممتلكاتهم بسبب الغلاء في الأرزاق ولكن نظام الملالي في توزيع المخدرات جعل سرعة الوصول في مدة تتراوح بين 30 و 45 دقيقة.

ومجال أسعارها كما أكد «سعيد صِفاتيان» من مجمع تشخيص مصلحة نظام الملالي يوم 22 أغسطس 2018 قائلًا: على الرغم من تقلبات أسعار العملات، بينما توقع الجميع أن سعر المخدرات سيكون على الأقل ضعف ، لكن هذا لم يحدث.

وبحسب التقرير فإنه في يوم 3 ديسمبر 2018 أعلنت صحيفة «جمهورية» الحكومية عن 80 ألف مليار تومان جراء غسيل الأموال للمخدرات في إيران و كتبت نقلا عن «سعيد صِفاتيان» قوله: يتم تداول المخدرات في إيران بأعداد كبيرة وربما بقدر ميزانية عدة وزارات، وهذه الكمية من النقود تعادل ضعف مبلغ الدعم المالي في إيران.

وبالطبع هذه الأرباح التي تستغلها وزارة المخابرات وقوات الحرس كل عام ، وهم لا يرغبون أبدًا في فقدان هذا الربح والمساعدة في توسيعه ، لذالك فمنذ عام 2011 حتى الان تضاعفت أعداد المدمنين وشملت المراهقين أيضا.

ووفقًا للمدير التنفيذي في مؤسسة الدراسات والأبحاث للنساء، فإن سن الإدمان وصل إلى الفئات العمرية بين 15 و 18 عامًا ، وحتى أقل من 15 عامًا، وتعاني الفتيات والنساء أيضًا، وهو أمر مثير للقلق للغاية.