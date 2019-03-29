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في عملية عسكرية للجيش اليمني

مصرع عشرات الحوثيين في محافظة حجة اليمنية

مصرع عشرات الحوثيين في محافظة حجة اليمنية
weam.co/582543
صنعاء -الوئام:

أطلق الجيش اليمني عملية عسكرية لتطهير مديرية عبس بمحافظة حجة من فلول المليشيا الانقلابية، وتمكن في الساعات الأولى من انطلاقها من تحرير قرى الخادمة وبني الأكوع وبني كديش والشرقي والرزم والأباكرة وأم الضب.

وقال مصدر عسكري يمني إن قوات الجيش الوطني وصلت إلى قرية الظهر قرب سوق البداح في مديرية عبس ولا تزال المعارك عنيفة”. مبيناً أن عشرات الجثث للميليشيات مترامية في الوديان فيما فرت أعداد أخرى.

وأضاف أن الميليشيا الحوثية في البداية حاولت أن تجعل من المدنيين دروعاً بشرية في قرية الخادمة، لكن القوات نفذت عمليات خاصة، واستطاعت أن تجبر المسلحين على الفرار من القرية، في حين فجرت شرق قرية المنجورة قبل فرارها منه.

وأشار المصدر، إلى أن الجيش يسعى لتطويق كافة مناطق المديريات الشمالية الغربية للمحافظة، وقطع الإمدادات عن العناصر الحوثية التي لا تزال تتخفى في منازل المدنيين في حرض.

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