“الإعلام” تحيل أسامة سالمين للجنة المخالفات للتحقيق.. وتؤكد: لا تهاون بشأت أي تجاوزات ضد مرابطينا

أحالت وزارة الإعلام “أسامة سالمين” للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظاميه بحقه، مؤكدة أن وزارة الإعلام تدعم الحريات الفنية وتصونها، ولكنها لن تتهاون بشأن التجاوزات التي تسيء إلى مرابطينا الذين نفخر بهم جميعا وبدورهم العظيم.