“الإعلام” تحيل أسامة سالمين للجنة المخالفات للتحقيق.. وتؤكد: لا تهاون بشأت أي تجاوزات ضد مرابطينا

أحالت وزارة الإعلام “أسامة سالمين” للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظاميه بحقه، مؤكدة أن وزارة الإعلام تدعم الحريات الفنية وتصونها، ولكنها لن تتهاون بشأن التجاوزات التي تسيء إلى مرابطينا الذين نفخر بهم جميعا وبدورهم العظيم.
أحالت وزارة الإعلام “أسامة سالمين” للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظاميه بحقه، مؤكدة أن وزارة الإعلام تدعم الحريات الفنية وتصونها، ولكنها لن تتهاون بشأن التجاوزات التي تسيء إلى مرابطينا الذين نفخر بهم جميعا وبدورهم العظيم.
المدعو اسامة سالمين يجب مقاطعته فهو مخلوق لا يستحق
نتمني من النيابة العامة تحويلة الي الحدود وادخالة باليمن للمشاركة بالحرب