تعليقان 2

“الإعلام” تحيل أسامة سالمين للجنة المخالفات للتحقيق.. وتؤكد: لا تهاون بشأت أي تجاوزات ضد مرابطينا

“الإعلام” تحيل أسامة سالمين للجنة المخالفات للتحقيق.. وتؤكد: لا تهاون بشأت أي تجاوزات ضد مرابطينا
weam.co/591568

أحالت وزارة الإعلام “أسامة سالمين” للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظاميه بحقه، مؤكدة أن وزارة الإعلام تدعم الحريات الفنية وتصونها، ولكنها لن تتهاون بشأن التجاوزات التي تسيء إلى مرابطينا الذين نفخر بهم جميعا وبدورهم العظيم.

 

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التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    زائر من فوق الكرسي اللي بيدور

    المدعو اسامة سالمين يجب مقاطعته فهو مخلوق لا يستحق

  2. ١
    زائر

    نتمني من النيابة العامة تحويلة الي الحدود وادخالة باليمن للمشاركة بالحرب