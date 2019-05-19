شاهد أبرز التعديلات على الإجازات من وزارة الخدمة المدنية

أعلنت وزارة التعليم ممثلة في الموارد البشرية أبرز التعديلات على الإجازات في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.
تُعَد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي قررت وزارة الخدمة المدنية تطبيقها ابتداء من الخميس المقبل ١١ رمضان ١٤٤٠هـ، تحولًا مفصليًّا في العمل بالقطاع الحكومي؛ إذ عززت مبادئ التطوير والتدريب المستمر، وجعلت تأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفًا لها، وأكدت التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة.
وحددت لائحة الموارد البشرية الجديدة، ضوابطَ التوظيف بحيث يتم إحــداث الوظائــف فــي الميزانيــة وفــق خطــة القــوى العاملــة للجهــة الحكوميــة، وبمــا يتفــق مــع تصنيــف الوظائــف فــي الخدمــة المدنيــة.
مثلا انشاء مزرعه تجريبيه ووضع فيها عده مقوامات للزراعه والسكن كتجربه بعد ذلك دراسه مدى حمايتها ومدى الاستفاده منها فاذا حميناها نستطيع ان نحمي الاوطان مثلا ماذا يضرها ماذا ينفعها هذه المزرعه وهكذا كتجربه فريده من نوعها في الحمايه والامن
الكلمه الطيبه صدقه نود ايجاد مسمى اسمه حي الاطباء او الدكاتره يكون اكثرهم متخصصين ومهتديين للعلاجا ت اللزمه
هل يمكن انشاء قناه خاصه بالحرمين يتم متابعتها والجميع يشترك في الخدمه وايجاد مسمى وظيفه خادم الله وخدمه الله فبه نعمل ونشكر اعملوا ال داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور
الكل يد الله مع الجماعه لذلك مثلا القران يجمعنا الصلاه تجمعنا الامطار والاجواء تجمعنا والكثير انشاء هذه الخدمه لعدم التفرق وعصاه الراعي والتعوذ من النفاق والشقاق وخدمه تعوذ وخدمه اسال اي اسال الله
ايجاد برنامج خاص اسمه عدل لموافقه الحال وكذلك كثيرا من التغيرات تحدث اسمه عدل وغير
نود ايجاد حي او مكان اسمه الانسانيه ووظيفه اسمها خادم لان انس رضي الله عنه خدم الرسول عشر سنوات لم يشكي منه ابدا ولم يسال ه ولان الله في عون العبد ما داتم العبد في عون اخيه كذلك وضيفه اسمها حر لان الاسلام به حريه مقيده وانتقاء اطايب الكلام والقول لما يدل على الشي ومعنها وهدايه الناس