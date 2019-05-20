1 تعليق

حقيقة تبرع رونالدو بـ1.5 مليون يورو للصائمين في غزة

حقيقة تبرع رونالدو بـ1.5 مليون يورو للصائمين في غزة
weam.co/591881
متابعات- الوئام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، نبأ يفيد بتبرع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، بمبلغ 1.5 مليون يورو من أجل إعداد وجبات إفطار للصائمين في غزة.

وعقب تداول النبأ على مواقع التواصل، انهالت التعليقات والإشادات الكبيرة بالموقف الذي قدمه اللاعب الدولي صاحب الـ34 عامًا، لكن لم يحاول أحد ممن تداولوا النبأ التأكد من صحة ما تم تداوله.

ولم تظهر حسابات اللاعب على مواقع التواصل أي ذكر للنبأ، فيما ذكر موقع “leadstories.com” المتخصص في رصد الشائعات و”الأخبار المفبركة”، أن القصة بدأت في 14 مايو الجاري، عندما نشرت “مواقع ألبانية” الخبر دون الاستناد إلى مصادر حقيقية، لافتًا إلى أن الخبر بعد ذلك انتشر مثل النار في الهشيم على الشبكة العنكبوتية.

وأشار الموقع إلى أنه أجرى اتصالا مع ممثلي النجم البرتغالي الذين أكدوا له أن القصة غير حقيقية “مثل كثير من القصص التي تنشر عن رونالدو”.

روابط ذات صلة

وصول جثمان الفلسطيني المقتول في سجون تركيا إلى معبر رفح

وصول جثمان الفلسطيني المقتول في سجون تركيا إلى معبر رفح

«أوقاف الراجحي» تؤمن أكثر من نصف مليون وجبة لإفطار الصائمين في مدن المملكة

«أوقاف الراجحي» تؤمن أكثر من نصف مليون وجبة لإفطار الصائمين في مدن المملكة

إلغاء احتجاجات «مسيرة العودة» في الاراضي الفلسطينية

إلغاء احتجاجات «مسيرة العودة» في الاراضي الفلسطينية

مادونا تبرر قرار مشاركتها في مسابقة يوروفيجن في دولة الاحتلال

مادونا تبرر قرار مشاركتها في مسابقة يوروفيجن في دولة الاحتلال

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    السعودية تبرعة بمليارات ولم يشيد بها اجد صحيح شعوب غذرة