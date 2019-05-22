وزير العمل والتنمية الاجتماعية يعتمد انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونيًا

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتاريخ 18 / 8 / 1440 هـ يقضي باعتماد انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونيًا، حيث يمكن أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص.
كما يتيح للعاملين فرصة التحقق من صحة بياناتهم من خلال خدمة توثيق العقود على بوابة الخدمات الالكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وألزم القرار أصحاب المنشآت بتوثيق عقود من يتم التعاقد معهم بعد صدور هذا القرار مباشرةً، أما ما يخص الموقع معهم قبل صدوره فيمكنهم توثيقها وفق مراحل متدرجة حددتها الوزارة زمنيًا وراعت من خلالها حجم المنشأة من حيث عدد العاملين فيها.
وينتظر أن يسهم هذا القرار الهام في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، بالإضافة إلى تسهيل أرشفة العقود، وتقليل المشاكل والخلافات والقضايا العمالية.
هذا الكتاب فيه جميع الدعوات الصالحات النافعات الخرات وتقسيمه الى ابواب عمل خير في مضان من المسارعه ف يالخيرات حسب الرويه اضخم كتاب دعاء يحوي جميع الادعيه مثلا باب وفصل للادعيه في الصلاه باب للدعاء داخل المنزل باب للدعاء للامن باب للدعاء للملابس وذكر جميع اادعيه من القران وكذلك من الاحاديث ومن التعوذ ومن سوال اللله وباب دعاء للصلاح وباب دعاء للهدايه وهكذا وتقسيم ابواب كثير لنحوي جميع الادعيه التي قيلت في المناسبات فاي شخص يشعر انه يحتاج دعوه يجدها في هذا الكتاب سواء في ليل او نهار لدنيا واخره لاولاد لزوجات لمرضى باب لمبتلين باب كل شي اي دعاء دعي به اضافته الى باب فلا ننسى اي دعاء ويوزع لك شخص
كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الاموال من المسجد لحكمه عظيمه لمعرفه قيمه الصلاه ويحضروا المسجد وانه الاساس الرباط ولفوايد كثيره جدا لذلك نود لجنه لتوزيع الاموال في المساجد كي يحضروا للمسجد وهو من باب الدعاء بالحكمه مثلا الجمعيه التعاونيه توزع من المسجد اهتداء واقتداء كل يوم او كل اسبوع وان كان مبلغ عشر ريالات خصوصا الاجانب يحضروا للمسجد والصلاه ايضا في المسجد الحرام والمسجد النبوي جدا تعزيز للروابط وان الصلاح ل الصلاح في حضور المساجد وحشده م
سجود الشكر مهم جدا جدا وتعزيز الشكر للنعم نعمه الامن ونعمه الامان واجراء شي للسجود البعض سجد مليون سجده لله حمد وشكر وهناك انواع للسجود سجود التلاوه وغيرها لكن صلاه الشكر وسجود الشكر نرجو ونود ان يكون هناك اكبر عدد للساجدين لله تعالى لكي يزيدنا الله من نعمه الامن والامنا وبديننا ننجو ونفر الى الله والبعض سجد مايه الف سجده شكر سجود الشكر مهم جدا لكي يزيدنا الله من فضله وتعميمها على الكثير لكي نقيد النعمه بالحمد والشكر وجب علينا والكثير منا الا نغفل عن السجود شكرا لله ودعاءه في السجود اذ لم يحصل لنا شي وتعميمها في كثير من الدول لما ينعموا به حفظا وكرامه وزياده وهو من باب الارشاد حسب الرويه
كثيرا من الاشخاص يحب الوقوف اما المحل وياتي غرضه من باب التسهيل والتيسير مثلا شخص اراد الشراء من بقاله يكون هناك عامل خارجي يلبي الطلبات من اي محل ويحاسب خارج المحل ياخذ الحساب اولا ويعطيه الاغراض خدمه اجتماعيه ممتازه للمجتمع الكثير لا يرغب في النزول امما المحلات وتخفيف ولها فوايد اخرى كثيره