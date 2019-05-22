الحرس الثوري: السفن الأميركية في الخليج تحت السيطرة الإيرانية الكاملة

قال قائد بالحرس الثوري إن إيران تسيطر سيطرة تامة على شمال مضيق هرمز.

وحسب “رويترز” القائد إن السفن الحربية الأمريكية في المنطقة تحت السيطرة الكاملة للجيش الإيراني والحرس الثوري.