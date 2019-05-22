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الحرس الثوري: السفن الأميركية في الخليج تحت السيطرة الإيرانية الكاملة

الحرس الثوري: السفن الأميركية في الخليج تحت السيطرة الإيرانية الكاملة
weam.co/592278

قال قائد بالحرس الثوري إن إيران تسيطر سيطرة تامة على شمال مضيق هرمز.

وحسب “رويترز” القائد إن السفن الحربية الأمريكية في المنطقة تحت السيطرة الكاملة للجيش الإيراني والحرس الثوري.

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التعليقات (١) اضف تعليق

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    دعاء اللهم

    اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل ما اخافه واحذره بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم هذا الدعاء قاله ابراهيم عليه السلام عندما ارادوا به كيدا وان يقذفوه في النار وتحولت الى بردا وسلاما وكذلك حسبنا الله ونعم الوكيل واللهم اكفناهم بما شيت توزيع لوحات في الاماكن وكل ما يناسبه ويخصه